Bir hakem isyanı da 3. Lig'den geldi

3. Lig 4. Grup'ta ilk yarısını önde tamamladığı deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek galibiyet hasretini sürdüren Balıkesirspor'da yönetim hakem kararlarına isyan etti.

Maçtaki hakem kararlarını sosyal medyada yayınlayarak tepki gösteren kırmızı-beyazlılar, "Müsabakada yaşanan ve sonucu doğrudan etkileyen hakem hatalarını üzülerek tespit etmiş bulunmaktayız. 1-0 önde bulunduğumuz esnada kalkan ofsayt bayrağı ve yenilen 2. gol öncesindeki pozisyonu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Balıkesirspor yönetim kurulu, sportif heyecan ve rekabetin önüne geçen bu tür kararların, ligimizin saygınlığı ve sporcularımızın emekleri adına dikkatle ele alınması gerektiğine inanmaktadır. Hakem hataları ile bir şehrin, 60 yıllık bir çınar olan bir kulübün kaderiyle oynandığı düşüncesiyle ilgili kurumlara sportif çerçevede itirazlarımızı ileterek hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı belirtir, MHK’yı göreve çağırdığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.