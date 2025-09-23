Oblak: Galatasaray çok büyük bir kulüp

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini ağırlayacak sarı-kırmızılı takımda Teja Oblak, açıklamada bulundu.

Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Oblak, "Benim için Türkiye'de oynamak, kariyerimde yeni bir meydan okuma olacak. İlk defa Türkiye'de oynayacağım. Gerçekten çok mutluyum. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Bu tarz bir kulüp için de çok büyük hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ile yaşadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğuna değinen 34 yaşındaki oyuncu, "Sakatlıktan geri döndüğüm zaman neredeyse yarım sezon oynamamıştım. Ocak ayında sahalara dönmüştüm. Sezonun son 3 ayı ise rüya gibiydi. Kadınlar Avrupa Ligi'ni kazanmak, kariyerimde istediğim şeylerden biriydi. Bunu başardığım için mutluyum. Bu yüzden benim için harika bir sezondu." diye konuştu.

''BENCE ÇOK MÜCADELECİ BİR LİGDE OYNUYORUZ''

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kaliteli bir lig olduğunu aktaran Sloven oyuncu, "Bence çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz. Bütün takımlar çok kuvvetli. Her maça konsantre olmanız lazım. Çok güçlü rakiplerimiz var. Bu yüzden zorlu bir ligde oynadığımızı düşünüyorum ve bundan dolayı da mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisiyle beraber takıma yeni katılan oyuncularla ilgili görüş belirten Oblak, "Yeni oyuncular gayet iyi. Ben de takıma yeni katıldım. Yeni bir takım gibi olduk. 7 transfer var. Birbirimizi seviyoruz ve anlıyoruz. Şu anda takımda harika bir atmosfer var." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ekrem Memnun'un çok tecrübeli olduğunu aktaran Oblak, "Onu antrenmanlarda ve maçlarda görüyorum. Çok iyi bir koç. İletişim kurmayı seviyor. Oyuncuları dinliyor. Bunlar önemli şeyler. Kendi basketbol görüşü var. Bizden sahada istediği şeyleri seviyorum. Gerçekten çok iyi bir koç." şeklinde görüş belirtti.

''EN İYİ DURUMA GELMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR''

Teja Oblak, takım olarak önemli hedefleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmak. Bunun için bir maçımız daha var. Takım daha yeni. En iyi duruma gelmek için zamana ihtiyacımız var. Bence dörtlü veya altılı finale kalabiliriz. Ligde de finale kalmak istiyoruz. Geçen sezon finale kalamamıştık. Bu yüzden ligdeki asıl hedefimiz finale kalmak. Türkiye'ye gelmişken şampiyonluğu da çok istiyorum ama öncesinde finale kalmamız lazım."

Tecrübeli basketbolcu, oyun stiliyle ilgili "Tam bir takım oyuncusuyum. Ayrıca saha içinde takımımın kazanması için elimden gelen her şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.