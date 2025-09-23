Fenerbahçe Dinamo Zagreb karşısında: Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.