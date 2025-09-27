"Galatasaray bir gün şok olacak"

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ancak Sarı - Kırmızılılar, oyun olarak beklentilerin oldukça altında kaldı.

Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, hem Galatasaray'ın performansını hem de bireysel oyuncu katkılarını sert ifadelerle yorumladı.

UĞURCAN TESPİTİ

Kahveci, Alanyaspor'un mücadeleci oyununu överken kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını Muslera'ya benzetti ve şu ifadeleri kullandı:

Alanyaspor'u, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum.

Tek eksik top ağlarla buluşmadı çünkü bugün Uğurcan Çakır, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı.

Nihat Kahveci Uğurcan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti

Wilfried Singo'nun hücumdaki etkili performansı da dikkat çeken Nihat, “Atıp adamın üstünden bir daha kafayla vurup dipleyip... Asist mi güzel, gol vuruşu mu? Böyle bir çalım şekli görmedim!” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ŞOK OLACAK"

Galatasaray'ın oyun anlayışını eleştiren Kahveci, Avrupa arenası için uyarıda bulundu ve çok konuşulacak bir tespit yaptı:

Allah korusun, bu oyunu oynamayın sakın Liverpool'a karşı.

Böyle oynamaya devam ederlerse bir gün biri öyle bir cezalandıracak ki Süper Lig'de bile şok olacaklar.

DİKKAT ÇEKEN TESPİT: KORNER BİLE ATAMADILAR

Galatasaray'ın hücumdaki yetersizliğine dikkat çeken Kahveci, istatistiklerle konuştu ve "90 dakika boyunca korner yok. Galatasaraylı taraftarlar, böylesini izlediniz mi?" dedi.

Leroy Sane'nin performansını eleştiren Kahveci, oyuncunun sahadaki tavrını "Bu adamda bir şey var. Ağırlaşmış, saha içinde gamsız. Sane’ye ne oldu bilmiyorum, çok kötü!" sözleriyle sorguladı.

Nihat, Abdülkerim Bardakcı'yı eleştirdi

"MEVSİM DEĞİŞİYOR"

Savunmadaki zaaflara da değinen Kahveci, Abdülkerim Bardakcı'nın fiziksel durumunu şu sözlerle eleştirdi:

Arkaya atılan her topta dönene kadar mevsim değişiyor.

Singo hariç defans olmuyor Galatasaray’da.

GALATASARAY BEĞENİLMEDİ

Galatasaray, skor avantajını koruyarak üç puanı hanesine yazdırsa da oyun anlamında ciddi eleştiriler aldı. Nihat Kahveci'nin yorumları, Sarı Kırmızılı takımın özellikle Avrupa kupaları öncesi oyun kalitesinin alarm verdiğini ortaya koydu.