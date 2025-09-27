"Galatasaray bir gün şok olacak"

"Galatasaray bir gün şok olacak"
Yayınlanma:
Güncelleme:
Alanyaspor maçı sonrası futbol yorumcusu Nihat Kahveci Galatasaray'ı bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ancak Sarı - Kırmızılılar, oyun olarak beklentilerin oldukça altında kaldı.
Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, hem Galatasaray'ın performansını hem de bireysel oyuncu katkılarını sert ifadelerle yorumladı.

Alanyaspor Galatasaray maçında penaltı var mıydı? Mustafa Çulcu açıkladıAlanyaspor Galatasaray maçında penaltı var mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı

UĞURCAN TESPİTİ

Kahveci, Alanyaspor'un mücadeleci oyununu överken kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını Muslera'ya benzetti ve şu ifadeleri kullandı:

Alanyaspor'u, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum.
Tek eksik top ağlarla buluşmadı çünkü bugün Uğurcan Çakır, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı.

ugurcan.jpg
Nihat Kahveci Uğurcan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti

Wilfried Singo'nun hücumdaki etkili performansı da dikkat çeken Nihat, “Atıp adamın üstünden bir daha kafayla vurup dipleyip... Asist mi güzel, gol vuruşu mu? Böyle bir çalım şekli görmedim!” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ŞOK OLACAK"

Galatasaray'ın oyun anlayışını eleştiren Kahveci, Avrupa arenası için uyarıda bulundu ve çok konuşulacak bir tespit yaptı:

Allah korusun, bu oyunu oynamayın sakın Liverpool'a karşı.
Böyle oynamaya devam ederlerse bir gün biri öyle bir cezalandıracak ki Süper Lig'de bile şok olacaklar.

DİKKAT ÇEKEN TESPİT: KORNER BİLE ATAMADILAR

Galatasaray'ın hücumdaki yetersizliğine dikkat çeken Kahveci, istatistiklerle konuştu ve "90 dakika boyunca korner yok. Galatasaraylı taraftarlar, böylesini izlediniz mi?" dedi.

Leroy Sane'nin performansını eleştiren Kahveci, oyuncunun sahadaki tavrını "Bu adamda bir şey var. Ağırlaşmış, saha içinde gamsız. Sane’ye ne oldu bilmiyorum, çok kötü!" sözleriyle sorguladı.

nihat.jpg
Nihat, Abdülkerim Bardakcı'yı eleştirdi

"MEVSİM DEĞİŞİYOR"

Savunmadaki zaaflara da değinen Kahveci, Abdülkerim Bardakcı'nın fiziksel durumunu şu sözlerle eleştirdi:

Arkaya atılan her topta dönene kadar mevsim değişiyor.
Singo hariç defans olmuyor Galatasaray’da.

GALATASARAY BEĞENİLMEDİ

Galatasaray, skor avantajını koruyarak üç puanı hanesine yazdırsa da oyun anlamında ciddi eleştiriler aldı. Nihat Kahveci'nin yorumları, Sarı Kırmızılı takımın özellikle Avrupa kupaları öncesi oyun kalitesinin alarm verdiğini ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Spor
Amrabat için bağış kampanyası başlatıldı
Amrabat için bağış kampanyası başlatıldı
Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool itirafı
Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool itirafı