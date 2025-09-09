Galatasaray Antalya'da kampa girdi

Galatasaray Antalya'da kampa girdi
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic sezon öncesi kampa girdi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.

3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray MCT Technic, kamp süresince 3 hazırlık maçına çıkacak.

İlk olarak 10 Eylül Çarşamba günü Gloria Sports Arena'da Rusya ekibi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak Galatasaray MCT Technic, 12 Eylül Cuma günü Litvanya'dan Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, kampın son hazırlık maçını ise 14 Eylül Pazar günü Tofaş'a karşı oynayacak.

Hafif sakatlığı devam eden oyunculardan Rıdvan Öncel, koruma amaçlı Antalya kampına götürülmedi.

KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların Antalya kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Jerome Robinson, Errick McCollum, Zekeriya Yiğit Tekin, Tibet Görener, Yaman Alişan, Will Cummings, Can Korkmaz, John Meeks, James Palmer, Christian Bishop, Cihat Dalgalı, Buğrahan Tuncer, Fabian White, Muhsin Yaşar

