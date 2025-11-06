Galatasaray Ajax'ı da devirdi: Osimhen Şampiyonlar Ligi'ni salladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olan Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Amsterdam’da oynanan mücadelede temsilcimiz sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.
VICTOR OSIMHEN’DEN HAT-TRICK
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 59, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Galatasaray'da Ajax'ı dize getirecek ismi açıkladı
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Ajax ise 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMU
Toplamda 9 puana ulaşan temsilcimiz, 9. sıraya yerleşti. Henüz puanı bulunmayan Ajax ise ligin son sırasında yer aldı.
SIRADAKİ RAKİP UNION SG
Ligin bir sonraki haftasında temsilcimiz, sahasında Union SG ile karşılaşacak. Ajax ise Benfica’yı konuk edecek.