Galatasaray Ajax'ı da devirdi: Osimhen Şampiyonlar Ligi'ni salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Amsterdam’da oynanan mücadelede temsilcimiz sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

VICTOR OSIMHEN’DEN HAT-TRICK

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 59, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Ajax ise 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

PUAN DURUMU

Toplamda 9 puana ulaşan temsilcimiz, 9. sıraya yerleşti. Henüz puanı bulunmayan Ajax ise ligin son sırasında yer aldı.

SIRADAKİ RAKİP UNION SG

Ligin bir sonraki haftasında temsilcimiz, sahasında Union SG ile karşılaşacak. Ajax ise Benfica’yı konuk edecek.