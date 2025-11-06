Galatasaray Ajax'ı da devirdi: Osimhen Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Galatasaray Ajax'ı da devirdi: Osimhen Şampiyonlar Ligi'ni salladı
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olan Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, üst üste 3. galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Amsterdam’da oynanan mücadelede temsilcimiz sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

VICTOR OSIMHEN’DEN HAT-TRICK

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 59, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'da Ajax'ı dize getirecek ismi açıkladıGalatasaray'da Ajax'ı dize getirecek ismi açıkladı

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Ajax ise 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

jnbnjkfg.jpg

PUAN DURUMU

Toplamda 9 puana ulaşan temsilcimiz, 9. sıraya yerleşti. Henüz puanı bulunmayan Ajax ise ligin son sırasında yer aldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

SIRADAKİ RAKİP UNION SG

Ligin bir sonraki haftasında temsilcimiz, sahasında Union SG ile karşılaşacak. Ajax ise Benfica’yı konuk edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Spor
Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi
Galatasaray karanlığı yıldız gibi deldi geçti: İktidarın inadı taraftarlara çile çektirdi
Karabağ bu sefer de Chelsea'yi şaşkına çevirdi
Karabağ bu sefer de Chelsea'yi şaşkına çevirdi