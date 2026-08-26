Galatasaray 58 maç sonra göndermişti: Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Süper Lig yolunda. Bir dönem Sarı Kırmızılı formayı giyen ve daha sonra Fransa'ya giden Mustafa Muhammed Türkiye'ye geri dönüyor.

Konyaspor, yaz transfer döneminde dikkat çekici bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı kulübün, halihazırda Fransa'da Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'i kadrosuna katması bekleniyor.

FRANSIZ KULÜBÜYLE ANLAŞMA TAMAM

Fransız spor basınından L'Equipe'in haberine göre Konyaspor, 28 yaşındaki santrforun transferi konusunda Nantes yönetimiyle yakın temasta. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşma sağlandığını yazdı. Transferin yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Mustafa Muhammed'in Türkiye futbolu geçmişi de bu transferi ayrıca ilginç kılıyor. Mısırlı oyuncu 2022 yılında Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu olarak Nantes'a kiralanmıştı. Fransız ekibi, Haziran 2023'te bu opsiyonu kullanarak oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro karşılığında satın almıştı. Muhammed Galatasaray'da 58 maç oynamıştı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Fransız kulübü formasıyla toplam 136 resmi maça çıkan tecrübeli santrfor, bu süreçte 29 gol atarken 8 asistlik katkı da sağladı. Nantes ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Mustafa Muhammed, sezon hazırlıkları öncesinde yaşadığı devamsızlık sorunuyla gündeme gelmişti. Dünya Kupası'na katılamayan Mısırlı oyuncu, takımın sezon başı antrenmanlarına katılmamış ve kulübüne herhangi bir bilgi vermemişti. Bu durum üzerine kulüp yönetimi oyuncuya para cezası uygulamıştı.

REZERV TAKIMA GÖNDERİLMİŞTİ

Temmuz ayının ikinci yarısında yeniden Nantes'a dönen Mustafa Muhammed, bu sürecin ardından profesyonel kadrodan ayrı bir çalışma programına alınarak rezerv takımın kullanımına bırakılmıştı.