Galatasaray 3-1 kazandı: Galibiyetle başladı

Yayınlanma:
Efeler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Altekma'yı 3-1 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Altekma'yı 3-1 yendi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Efeler Ligi'nin ikinci hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank ile karşılaşacak.

Altekma ise Bursa BBSK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Dicle Özdaş

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Samet Güneş, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Onur Günaydı, Can Koç)

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Dünya Kandemir)

Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 28-26

Süre: 142 dakika (31, 32, 39, 40)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

