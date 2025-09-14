Frankfurt maçı öncesi tehlikeyi açıkladı

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılılar böylece ligde 5’te 5 yaparken, Now Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu karşılaşmayı ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Kerimoğlu’nun açıklamaları, özellikle Leroy Sane ve İlkay Gündoğan üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

Tugay Kerimoğlu Frankfurt maçına dikkat çekti

Kerimoğlu, fiziksel olarak tam hazır olmayan Mauro Icardi’nin performansına dair sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

“Fedakarlıkları var, kilosuna takılmıyorum. Uzun bir aradan sonra sahaya döndü, kimse bir anda her şeyin değişmesini beklemesin” diyerek Arjantinli golcünün toparlanma sürecine dikkat çekti.

FRANKFURT MAÇI ÖNCESİ ENDİŞE

Galatasaray’ın oyun kalitesini değerlendiren Kerimoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Frankfurt için mevcut performansın yeterli olmadığını belirtti. “İyi bölümler var ama eksikler de var. Osimhen denenecektir, Okan Buruk kararını ona göre verecektir” diyerek teknik heyetin rotasyon planına işaret etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren ismi açıkladı

Kerimoğlu, İlkay Gündoğan’ın sahadaki sakinliği ve pas yüzdesine dikkat çekerek onun liderlik özelliklerinin önümüzdeki haftalarda daha belirgin hale geleceğini söyledi. “Pas isabeti yüzde 94. Futbol bilgisi ve rahatlığıyla takıma yön verecek” diyerek İlkay’ın rolünü öne çıkardı.

BARIŞ ALPER ÖVGÜSÜ

Barış Alper Yılmaz’ın oyuna girdikten sonra gösterdiği performansı öven Kerimoğlu, “Her oyuncudan daha fazla denedi, oyuna enerji kattı. Kimsenin denemediği kadar sorumluluk aldı” ifadeleriyle genç oyuncunun cesaretini ve katkısını vurguladı.

Kerimoğlu’nun en dikkat çeken yorumu ise Leroy Sane üzerineydi. “İlkay Gündoğan’ın gelişi Sane’ye yarayabilir. Milli takımdan arkadaşlar ve oyunda Sane’nin ne istediğini biliyor” diyerek, iki oyuncu arasındaki uyumun Galatasaray’a büyük katkı sağlayabileceğini belirtti.