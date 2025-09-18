Frankfurt maçı öncesi dikkat çeken sözler: Galatasaray sıfır çeker

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Frankfurt maçı öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına bu akşam çıkacak.

Sarı kırmızılı takım Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşmişti.

"FRANKFURT'U YENEMEZ"

Frankfurt maçı öncesi Ekol Sports Youtube kanalında konuşan Emre Bol, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bol, şunları söyledi:

- Galatasaray, Frankfurt'u yenemez.

- Eyüpspor karşısında izlediğim Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker.

- Galatasaray'ın puan alabileceği iki takımdan biri Frankfurt. Ancak Eyüpspor maçındaki oyunla yenme ihtimallerini zor görüyorum.

Galatasaray'ın Frankfurt maçı 11'i belli olduGalatasaray'ın Frankfurt maçı 11'i belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

