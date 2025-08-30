Formula 1'de Piastri ilk sıraya yerleşti

Formula 1'de Piastri ilk sıraya yerleşti
Yayınlanma:
Formula 1'de Hollanda Grand Prix öncesi pole pozisyonu Oscar Piastri'nin oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'sine McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, ilk sıradan başlayacak.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 08.662 saniyelik derece elde eden Piastri, ilk cebe yerleşti.

NORRIS İKİNCİ VERSTAPPEN ÜÇÜNCÜ

Piastri'nin 0.012 saniye arkasında takım arkadaşı Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris ikinci, 0.263 saniye gerisinde son şampiyon Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.

GRAND PRIX NE ZAMAN?

Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Mourinho'nun helvası kavruldu
Mourinho'nun helvası kavruldu
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu planı bozulacak mı? Galatasaray yönetiminden açıklama
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu planı bozulacak mı? Galatasaray yönetiminden açıklama
Milli takım oyuncusu kazada hayatını kaybetti
Milli takım oyuncusu kazada hayatını kaybetti