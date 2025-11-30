Formula 1'de Max Verstappen yine kazandı: Şampiyonluk yarışı karıştı

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen oldu. Dünya Şampiyonluğu son yarışa kaldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sini sona erdi. Uluslararası Lusail Pisti'ndeki 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.

KAZANAN MAX VERSTAPPEN

Verstappen, 1 saat 24 dakika 38.241 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 7'nci, kariyerinin ise 70'inci galibiyetini aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.995 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz 22.665 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

PUAN DURUMU

Verstappen, pilotlar klasmanında 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükseldi ve lider Norris ile olan puan farkını 12'ye indirdi. Norris 408 puanla zirvede yer alırken, Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.

ŞAMPİYON SON YARIŞTA BELLİ OLACAK

Şampiyonun belli olacağı sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si 7 Aralık Pazar günü koşulacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
