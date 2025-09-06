Formula 1'de Max Verstappen uzun zaman sonra başardı
Formula 1 İtalya Grand Prix'si öncesi Red Bull sürücüsü Max Verstappen, pole pozisyonunu elde etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. etabı İtalya Grand Prix'si öncesi sıralama turları koşuldu.
MAX VERSTAPPEN POLDE
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 18.792 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.
ARKASINDA MCLAREN VAR
Verstappen'in 0.077 saniye arkasında McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ikinci, 0.190 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.
İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
GALİBİYET SAYILARI
Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.