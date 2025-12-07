Formula 1'de dünya şampiyonu belli oldu: Yıllar sonra bir ilk

Yayınlanma:
Formula 1'de 2025 sezonu sona erdi. Mclaren pilotu Lando Norris şampiyonluğa ulaştı.

Formula 1’de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix, tamamlandı. Red Bull pilotu Max Verstappen yarışı lider tamamladı.

Mclaren pilotlarından Oscar Piastri ikinci ve Lando Norris ise yarışı üçüncü sırada noktaladı.

LANDO NORRIS DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Ancak genel klasmanda Max Verstappen’in önünde olan Lando Norris, Formula 1 2025 sezonu dünya şampiyonu oldu.

MAX VERSTAPPEN’İN SERİSİ SONA ERDİ

Landa Norris böylece 4 sezon üst üste dünya şampiyonluğuna ulaşan Max Verstappen’in serisine son verdi.

ÜRETİCİLER ŞAMPİYONU MCLAREN

Üreticiler klasmanında ise Mclaren haftalar öncesinden şampiyonluğu garantilemişti. İkinci sırada Red Bull ve üçüncü sırada Mercedees yer aldu.

