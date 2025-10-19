Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Yayınlanma:
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 ABD Grand Prix'sinde ilk sırada başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 32.510 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladıVolkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı

Hollandalı pilotun 0.291 saniye arkasında yer alan Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.297 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 6. cepten başlayacak.

Verstappen, tek bir takımla kazanılan pole pozisyonu sayısında (47) Ayrton Senna'yı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Lewis Hamilton, Mercedes ile kazandığı 78 pole pozisyonuyla ilk sırada yer alıyor.

ABD Grand Prix'si TSİ 22.00'te koşulacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Spor
Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Nahit Eren Amedspor'un başkanı oldu: Narin davasında gündem olmuştu
Nahit Eren Amedspor'un başkanı oldu: Narin davasında gündem olmuştu