Fırat Aydınus: Net kırmızı kart olurdu

Eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Aydınus, Hürriyet'teki habere göre şu değerlendirmeleri yaptı:

- Toplam 107 dakika süren maçın sadece 50 dakikasında topun oyunda kalmasında hakemin de payı oldu. Açıkçası işine de geldi. Yasin Kol, gösterdiği ve göstermediği sarı kartlarla da dikkat çekti. Bunların arasında doğru olanı da vardı, hatalı olanı da. Teknik ve disiplin anlamında yetersizdi ama böyle bir derbide majör pozisyonlarda skoru etkileyen bir durum olmadığı için bu hataları öne çıkar mı bilmem.

- 41. dakikada Lemina ile Alvarez arasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyonda Lemina’nın teması var ama bu penaltı için yeterli değil, devam kararı doğru. Lemina elini rakibinin sırtına koyup risk alıyor ama Alvarez‘in öne doğru topa kafa vurmak için ivmelenmesi sanki itiyor izlenimi yaratabilir.

"VAR MÜDAHALESİ DOĞRU"

- 44. dakikada Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde VAR müdahalesi doğru, golün geçerli sayılmaması doğru. Skriniar’ın doğal konumda olmayan eline gelen bir top var. Bununla birlikte Alvarez‘in Sanchez’e yaptığı müdahale de olay içerisinde mevcut. Ama hakem elden dolayı iptal ettiğini vücut diliyle ifade etti. Doğru bir karar.

- 45+6. dakikada Barış’ın Fenerbahçe ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda, sol ayağıyla topu attıktan sonra Ederson’un üstünden atlamak için sağ ayağını kaldırdığında kendi sol ayağına takılıyor. Burada Ederson tarafından penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok, devam kararı doğru.

- 65. dakikada Skriniar’ın Sara’ya yaptığı müdahalede Yasin Kol faul dahi vermedi. Halbuki minimum bir sarı kart göstermeliydi. Burada ayak biraz daha bilek kısmına yani yukarıya doğru gelse pozisyon net kırmızı kart olurdu. Ama burada Sara’nın ayağının iç kısmına basıyor risk alıyor, ayak bileğine gelmiyor, gelse kırmızı kart olurdu, sarı kart doğru karar olurdu.

- 90+5. dakikada Fenerbahçe’nin golünden önce Davinson Sanchez, Alvarez‘in koşu yolunda bir an durup engelliyor, dolayısıyla burada ihlali yapan Galatasaraylı futbolcu.