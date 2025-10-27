Fırat Aydınus Galatasaray maçındaki asıl skandalı açıkladı

Fırat Aydınus Galatasaray maçındaki asıl skandalı açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray - Göztepe maçına dair bir yazı kaleme alan Fırat Aydınus'un Victor Osimhen'in golü sonrası yaşananları eleştirdi.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

“BÜYÜK BİR HATA”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan eski hakem Fırat Aydınus, Victor Osimhen’in golünde VAR’ın Oğuzhan Çakır’ı monitöre çağırmasını sert sözlerle eleştirdi.

firat-aydinus-un-besiktas-fenerbahce-derbisiyle-16604897-1606-amp.webp

Fırat Aydınus, Hürriyet’teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’ın attığı golden önce VAR’ın hakemi monitöre çağırması gerçekten inanılmaz bir hata. Sana göre, bana göre tartışmalı değil; açık ve net bir pozisyon… Bir futbolcunun topa açık seçik, tertemiz biçimde oynadığı bir anı hakeme izlettirip karar verdirmek, VAR açısından büyük bir hatadır."

2024/11/07/hbgs.jpg

"İşin aslı acaba şu olabilir mi? Eğer Oğuzhan Çakır monitöre, 'Barış’ın Furkan’a teması (çekme) var, Furkan bu nedenle topla istediği gibi oynayamadı, bu faul olabilir' düşüncesiyle çağrıldıysa ki; böyle basit bir temas için monitöre çağırmak daha büyük bir hata."

Victor Osimhen: Fenerbahçe ağlamaya başlayacakVictor Osimhen: Fenerbahçe ağlamaya başlayacak

"Çünkü topa kimin, nasıl ve ne şekilde oynadığının bu kadar net olduğu bir pozisyonu hakeme izlettirmek kadar mantık ve prosedür dışı bir şey yok. Bu nedenle insanın aklına ister istemez şu soru geliyor; Acaba burada ‘Faul var, Furkan sağlıklı bir şekilde oynayamadı' diyerek mi hakemi çağırdı. VAR kayıtları açıklandığında çağrılma sebebini öğreneceğiz. Umarım böyle değildir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

