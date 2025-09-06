Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası finalindeki rakibi belli oldu: Çok zor eşleşme

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile mücadele edecek.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi belli oldu.

FİNALDEKİ RAKİBİMİZ İTALYA OLDU

Brezilya ile İtalya arasında oynanan yarı final müsabakasında galip gelen taraf İtalya oldu. İtalyanlar rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları final müsabakasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

SON 5 MAÇI KAYBETTİK

Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaştığı son beş maçın beşinden de mağlup olarak ayrılmıştı.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 7 Eylül Pazar günü TSİ 15.30’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray Çaykur Rizespor maçında yaşanan skandalın faturasını kestiGalatasaray Çaykur Rizespor maçında yaşanan skandalın faturasını kesti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

