Filenin Sultanları depremi

Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'daki çiçeklerle karşılandı.

KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasına gelen milli takım sporcuları için karşılama töreni düzenlendi.

MİLLİ SPORCULARA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmada meşale yakan vatandaşlar, milli sporculara yoğun ilgi gösterdi. Çiçekle karşılanan milli takım oyuncuları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Millilere yoğun ilgi

İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİLER

Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, finalde İtalya ile kozlarını paylaştı. İtalya karşısında geriden gelmeyi başaran Filenin Sultanları maçı altın sete taşımayı başarsa da 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi: Sadece 3 dakika yetti