Filenin Sultanları depremi

Filenin Sultanları depremi
Yayınlanma:
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları'na Ankara'da büyük ilgi gösterildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'daki çiçeklerle karşılandı.

KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasına gelen milli takım sporcuları için karşılama töreni düzenlendi.

MİLLİ SPORCULARA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmada meşale yakan vatandaşlar, milli sporculara yoğun ilgi gösterdi. Çiçekle karşılanan milli takım oyuncuları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

filenin-sultanlari.jpg
Millilere yoğun ilgi

İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİLER

Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, finalde İtalya ile kozlarını paylaştı. İtalya karşısında geriden gelmeyi başaran Filenin Sultanları maçı altın sete taşımayı başarsa da 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi: Sadece 3 dakika yettiGalatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi: Sadece 3 dakika yetti

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Spor
Murat Ülker'in sponsorluğunu açıkladı
Murat Ülker'in sponsorluğunu açıkladı
Fenerbahçe'de adaylıktan çekildiğini açıkladı
Fenerbahçe'de adaylıktan çekildiğini açıkladı