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Halk TV Spor Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda?

Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Filenin Sultanları Almanya karşısında. Saat kaçta, hangi kanalda?

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ilk 3 maçı kazanan Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Almanya. Türkiye - Almanya saat kaçta, hangi kanalda?

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
Milliler, İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen A Grubu'ndaki 3 maçı da galibiyetle tamamladı.

TÜRKİYE - ALMANYA: SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Almanya maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Grupta yarın saat 16.00'da da Letonya - Slovenya karşılaşması oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki son son maçını ise 28 Ağustos'ta Polonya ile yapacak. SBu karşılaşma da saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Milli Takım Almanya Avrupa Şampiyonası
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