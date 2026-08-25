Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Filenin Sultanları Almanya karşısında. Saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ilk 3 maçı kazanan Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Almanya. Türkiye - Almanya saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
Milliler, İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen A Grubu'ndaki 3 maçı da galibiyetle tamamladı.
TÜRKİYE - ALMANYA: SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Almanya maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Grupta yarın saat 16.00'da da Letonya - Slovenya karşılaşması oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki son son maçını ise 28 Ağustos'ta Polonya ile yapacak. SBu karşılaşma da saat 19.00'da başlayacak.