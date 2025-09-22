Fikret Orman'ın mutlu günü: Düğünü yaptı

Fikret Orman'ın mutlu günü: Düğünü yaptı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, kızını evlendirdi. Düğüne Güzide Duran'ın katılmaması dikkat çekti.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, bir süredir eski manken Güzide Duran'la birlikteydi.

Fikret Orman'ın Güzide Duran'a yüzük takıp evlilik teklifi yaptığı ve "Evet" cevabı aldığı da belirtilmişti.

Ancak Fikret Orman'ın büyük kızı Aslıgül Orman'ın düğününe Güzide Duran'ın katılmaması dikkat çekti.

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre Fikret Orman'ın kızı Aslıgül Orman, 4 yıllık sevgilisi, 1 yıllık nişanlısı Aytek Gucetgil ile evlendi.

Bodrum'da yapılan düğün törenine iki tarafın ailesinin yanı sıra genç çiftin arkadaşları da katıldı.

Düğünde yer almayan Güzide Duran'ın aynı saatlerde memleketi Mersin'de kuzenleriyle birlikte şarkıcı Gülşen'in konserinde olduğu belirtildi.

Kaynak:Posta

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Ali Koç 407 kişiye çok kızdı: Faturayı onlara çıkardı
Tanju Çolak Reis'i bu kez eleştirdi: Bu nedir?
Galatasaray Konyaspor karşısında: İlk 11 belli oldu
