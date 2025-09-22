Fikret Orman'ın mutlu günü: Düğünü yaptı

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, bir süredir eski manken Güzide Duran'la birlikteydi.

Fikret Orman'ın Güzide Duran'a yüzük takıp evlilik teklifi yaptığı ve "Evet" cevabı aldığı da belirtilmişti.

Ancak Fikret Orman'ın büyük kızı Aslıgül Orman'ın düğününe Güzide Duran'ın katılmaması dikkat çekti.

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre Fikret Orman'ın kızı Aslıgül Orman, 4 yıllık sevgilisi, 1 yıllık nişanlısı Aytek Gucetgil ile evlendi.

Bodrum'da yapılan düğün törenine iki tarafın ailesinin yanı sıra genç çiftin arkadaşları da katıldı.

Düğünde yer almayan Güzide Duran'ın aynı saatlerde memleketi Mersin'de kuzenleriyle birlikte şarkıcı Gülşen'in konserinde olduğu belirtildi.

