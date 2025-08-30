Fikret Orman kızını evlendiriyor: Sırada kendisi mi var?

Fikret Orman kızını evlendiriyor: Sırada kendisi mi var?
Yayınlanma:
Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, kızı Aslıgül Orman'ın düğününe hazırlanıyor.

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, eski manken Güzide Duran'la yaşadığı aşkla gündemde.

Orman'ı bu sıralarda düğün telaşı da sardı. Orman, kızı Aslıgül Orman'ı evlendiriyor.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

2012 yazında Bodrum'da bir kızla görüntülendikten sonra boşanmak zorunda kaldığı 21 yıllık eşi Sedef Orman'dan olan kızı Aslıgül Orman, yazılım mühendisi Aytek Gucetil ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Şubat ayında Boğaz'daki bir otelde nişanlanan Aslıgül Orman ile Aytek Gucetil, 20 Eylül'de de Bodrum'da nikah masasına oturacak.

Aslıgül, babasının ortağı olduğu Bodrum Gündoğan'daki bir otelde yapılacak düğünle yuvadan uçacak. Bu arada kızı yuvadan uçacak ama Fikret Orman'ın yuvasına yakında yeni biri gelebilir!

Çünkü Fikret Bey'in yasak aşkı Güzide Duran, öyle bir paylaşım yaptı ki, bana bu ihtimali düşündürdü. Güzide'nin, Fikret Orman ile tatile gittiği Londra'dan sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta sol parmağında bir alyans dikkatimi çekti. Güzide, daha boşanmadan Fikret Orman'dan evlilik teklifi mi aldı acaba!!!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

