FIFA'dan İstanbul çıkarması: Hacıosmanoğlu uçaktan iner inmez karşıladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu FIFA'nın patronu Gianni Infantino'yu İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bugün yapılacak resmi açılış töreni için İstanbul’a geldi. Infantino’ya FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Ilkhan Mammadov eşlik ederken, İstanbul Havalimanı’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından karşılandı.

haci.jpeg

ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA ERİŞİM

Türkiye’ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Infantino, çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen FIFA Arena projesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

TÜRKİYE’DE TAMAMLANAN SAHALAR

Proje kapsamında bugüne kadar Türkiye’de, özellikle depremden etkilenen bölgelerde 11 saha tamamlandı. Bugün saat 11.00’de Riva’daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu’nda açılışı yapılacak olan 9. saha ise özel bir özelliğe sahip: solar paneller ve soyunma odaları bulunan ilk FIFA Arena sahası olacak.

haci1.jpeg

60 SAHA HEDEFİ

2025 yılında başlatılan FIFA Arena projesi, 2031 yılına kadar dünya genelinde 100 ülkede en az 1000 saha inşa etmeyi hedefliyor. Türkiye’de ise ilk etapta 60 sahanın tamamlanması planlanıyor. Bu sayede gençlerin spora erişimi kolaylaştırılacak ve futbolun tabana yayılması sağlanacak.

GENÇLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Türkiye’de açılışı yapılacak sahalar, yalnızca altyapı için değil, aynı zamanda sosyal gelişim ve spor kültürünün güçlenmesi açısından da kritik rol oynayacak. Projenin, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara umut ve fırsat sunması bekleniyor.

