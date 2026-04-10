FIFA'dan Fenerbahçe'yi isyan ettiren karar

17 Mart 2016'da oynanan Braga-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında, Hırvat hakem Ivan Bebek’in verdiği kararlar sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti. FIFA, Ivan Bebek için Fenerbahçe’yi isyan ettirecek bir harekete imza attı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Braga deplasmanına çıkmıştı.
17 Mart 2016 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe’nin 4-1 kaybettiği maçta hakem Ivan Bebek’in sonuca etki eden kararları Türk futbolunun unutulmazları arasında girmişti.
Söz konusu mücadelede Fenerbahçe'den 3 futbolcuya kırmızı kart çıkarmış ve dönemin teknik direktörü Vitor Pereira’yı tribüne göndermişti.

UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Ivan Bebek’i ''bahis manipülasyonu'' şüphesiyle FIFA’ya şikayet etmişti.
Şikayet üzerine Bebek hakkında inceleme başlatan FIFA, Hırvat hakemin kategorisinin değiştirildiğini ve elit hakem grubundan birinci kategoriye düşürüldüğünü açıklamıştı.

FIFA’DAN FENERBAHÇE’Yİ İSYAN ETTİRECEK KARAR

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi Ivan Bebek ile ilgili Fenerbahçe’yi isyan ettirecek bir harekete imza attı.
Hırvat hakem, FIFA’nın 2026 Dünya Kupası için açıkladığı hakem listesinde VAR hakemi olarak yer aldı.
Ivan Bebek’in yer aldığı listede hiçbir Türk hakemin bulunmaması, sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi.

