Feyyaz Uçar'ın torunu son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar'ın vefat eden 3.5 aylık torunu Can Arbay, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar'ın hayatını kaybeden 3,5 aylık torunu Can Arbay, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

ÇAKABEY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Cenaze, Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii’nde kılınan öğlen namazının ardından Çeşme’deki Çakabey Mezarlığı’na defnedildi.

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş, "Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayınlarken, Fenerbahçe, "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, Feyyaz Uçar’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

