Fenerbahçe'yi nasıl reddettiğini açıkladı

Yayınlanma:
Flamengo teknik direktörü Filipe Luis, Fenerbahçe'den gelen teklifi neden reddettiğine dair konuştu.

Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için pek çok isimle görüşen Fenerbahçe’nin Filipe Luis ile ilgilendiği de ortaya çıkmıştı.

“DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ”

Fenerbahçe’ye dair gelen soru üzerine konuşan Filipe Luis teklifi neden reddettiğini anlattı. Flamengo teknik direktörü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum”

filipe-luis.webp
Filipe Luis

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde Filipe Luis’e dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

