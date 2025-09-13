Fenerbahçe'yi kabul etmediği ortaya çıktı

Fenerbahçe'yi kabul etmediği ortaya çıktı
Yayınlanma:
Mourinho'nun ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'de Filipe Luis hamlesinin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Teknik direktörlük koltuğunda Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Domenico Tedesco'yu göreve getiren Fenerbahçe, alternatif isimler üzerinde de yoğun mesai harcadı.
Bu süreçte sarı-lacivertlilerin radarına giren isimlerden biri de Flamengo’nun genç teknik direktörü Filipe Luis oldu.

BREZİLYA BASINI AÇIKLADI

Brezilya basınında yer alan UOL kaynaklı habere göre, Fenerbahçe yönetimi, 40 yaşındaki teknik adam için Flamengo ile doğrudan iletişime geçti. Hatta kulübün, Luis’i kadrosuna katabilmek adına tazminat ödemeyi göze aldığı iddia edildi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurduAhmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurdu

Ancak görüşmeler beklenen ilerlemeyi kaydetmedi. Hem Filipe Luis’in Flamengo’daki projesini tamamlamadığına inanması hem de Brezilya kulübünün ayrılığa sıcak bakmaması nedeniyle transfer çıkmaza girdi.

2.22 PUAN ORTALAMASI

Eylül 2024’te Flamengo’nun başına geçen Filipe Luis, kısa sürede etkileyici bir grafik çizdi. Takımıyla çıktığı 64 maçta 2.22 puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çeken Luis, kariyerinin teknik direktörlük evresinde istikrarlı bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Tokyo'da daha ilk günden finale kaldık
Tokyo'da daha ilk günden finale kaldık
Fenerbahçe derbisi öncesi Sikan sürprizi
Fenerbahçe derbisi öncesi Sikan sürprizi
Süper Lig'de tarihe geçen protesto: 1 dakika sürdü
Süper Lig'de tarihe geçen protesto: 1 dakika sürdü