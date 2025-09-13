Fenerbahçe'yi kabul etmediği ortaya çıktı

Teknik direktörlük koltuğunda Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Domenico Tedesco'yu göreve getiren Fenerbahçe, alternatif isimler üzerinde de yoğun mesai harcadı.

Bu süreçte sarı-lacivertlilerin radarına giren isimlerden biri de Flamengo’nun genç teknik direktörü Filipe Luis oldu.

BREZİLYA BASINI AÇIKLADI

Brezilya basınında yer alan UOL kaynaklı habere göre, Fenerbahçe yönetimi, 40 yaşındaki teknik adam için Flamengo ile doğrudan iletişime geçti. Hatta kulübün, Luis’i kadrosuna katabilmek adına tazminat ödemeyi göze aldığı iddia edildi.

Ancak görüşmeler beklenen ilerlemeyi kaydetmedi. Hem Filipe Luis’in Flamengo’daki projesini tamamlamadığına inanması hem de Brezilya kulübünün ayrılığa sıcak bakmaması nedeniyle transfer çıkmaza girdi.

2.22 PUAN ORTALAMASI

Eylül 2024’te Flamengo’nun başına geçen Filipe Luis, kısa sürede etkileyici bir grafik çizdi. Takımıyla çıktığı 64 maçta 2.22 puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çeken Luis, kariyerinin teknik direktörlük evresinde istikrarlı bir duruş sergilemeye devam ediyor.