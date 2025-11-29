Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Yayınlanma:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yeni şort sponsorunu resmen açıkladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın yeni şort sponsoru Tarfin Tarım AŞ oldu.

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attıSüper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı

Yapılan anlaşma ile birlikte Tarfin logosu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımının Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Türkiye Kupası maçlarında giyeceği şortların sol yan tarafında yer alacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tarımsal üretimin geleceğini güçlendirmek misyonuyla sektörde öncü işlere imza atan Tarfin Tarım AŞ, Kadın Basketbol A Takımımızın şort sponsoru oldu.

Bu anlaşma ile birlikte Tarfin logosu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarında giyeceği şortların sol yan tarafında yer alacaktır.

2024/11/08/hbfb.jpgKıymetli destekleriyle Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın yanında olan Tarfin'e teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.

Tarfin hakkında:

Tarfin, tarımsal üretimin geleceğini güçlendirmek amacıyla ürün tedarik ve ödeme çözümleri geliştiren Türkiye’nin lider teknoloji şirketidir. Sektöründeki öncü konumu, mobil pazaryeri uygulaması ve geniş tedarikçi ağıyla Tarfin, çiftçilerin tarım girdilerine avantajlı koşullar ve esnek ödeme seçenekleriyle erişimini kolaylaştırmaktadır.

Tarfin’in geliştirdiği dijital çözümler, üreticilerin tedarik ve üretim süreçlerini daha öngörülebilir hale getirerek kapsayıcı bir değer zincirinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca yenilikçi sermaye piyasası ihraçlarıyla kurumsal sermayeyi doğrudan üreticilere ulaştırarak sektörde stratejik bir köprü görevi üstlenmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Spor
Kenan Yıldız Juventus taraftarını çıldırttı
Kenan Yıldız Juventus taraftarını çıldırttı
Trabzonspor geri düştüğü maçı kazandı
Trabzonspor geri düştüğü maçı kazandı
Yok artık Caner Erkin: Yine kırmızı kart gördü
Yok artık Caner Erkin: Yine kırmızı kart gördü