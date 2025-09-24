Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'ye veda etti
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de yöneticilik görevi son bulan Sertaç Komsuoğlu, veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçimi kaybetmesi ile birlikte yöneticilik görevi sona eren Sertaç Komsuoğlu bir veda mesajı yayınladı.

SERTAÇ KOMUSUOĞLU'NDAN VEDA

Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi bir paylaşım yapan Sertaç Komsuoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tribünden gelen bir taraftar, gençliğinde parkede ter dökmüş bir basketbolcu olarak, Fenerbahçe Beko'nun sorumluluğunu üstlenmenin gururunu yaşadım. Toplamda 7 yıllık yöneticilik görevim sona erdi, ama bu yolculuk bana ömür boyu yetecek kadar hatıra, gurur ve sevgi dolu izler bıraktı.

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve EuroLeague şampiyonluk kupalarıyla taçlandırdık. Fenerbahçe Beko'nun başında olduğum dört yıl süresince 1 EL Şampiyonluğu,
3 BSL Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayarak sizinle birlikte büyük bir onur ve gurur yaşadık. Yine bu süreçte ikinci takımımız Fenerbahçe Koleji TB2L şampiyonu olarak TBL'ye çıktı.
Adımızı her alanda zirveye yazdırırken en büyük ödülümüz, her zaman yanımızda olan, salonumuzu, deplasmanları ve caddeleri boydan boya dolduran taraftarlarımızın sevgisiydi. Sizlerin desteği, inancı ve coşkusu olmadan hiçbir zafer bizim olmazdı, hiç bir zaferin anlamı olmazdı, olamazdı.

Çubukluyu zirveye taşımak için çıktığımız bu yolda sizlerle beraber yürümek benim için en büyük onur oldu.

Bugün artık yönetici olmasam da, Fenerbahçeliliğim aynı aşkla devam edecek. Her zaman tribünde, yanınızda, sizinle kol kola, omuz omuza olacağım.
Her şey için teşekkürler Fenerbahçe Ailem..

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
