Fenerbahçe'ye müjde: Avrupa Ligi'ne günler kala iyi haber geldi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. 2 Ekim Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.45’te başlayacak.

EDSON ALVAREZ’İN TEDAVİSİ SONA ERDİ

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde hazırlıklar devam ederken Edson Alvarez’den güzel haber geldi. Meksika - Japonya hazırlık maçında sakatlanan Edson Alvarez’in tedavisi sona erdi.

Edson Alvarez'den müjdeli haber

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Meksikalı futbolcu bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

FENERBAHÇE İLE HENÜZ 1 MAÇA ÇIKTI

27 yaşındaki orta saha sezon başında Premier Lig ekiplerinden West Ham United’dan kiralandı. Oyuncu, Fenerbahçe formasıyla henüz bir maça çıkabildi ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

