Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi müjdeli haber

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.

TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Edson Alvarez

EDSON ALVAREZ GERİ DÖNDÜ

Milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının kadrosuna alınmayan Edson Alvarez, çalışmalarına başladı.

ANTRENMAN YARIN SON BULACAK

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

