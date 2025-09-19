Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi müjdeli haber
Yayınlanma:
Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Edson Alvarez, çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.

TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

fenerbahce-de-edson-alvarez-gelismesi-1758283888-680-large.webp
Edson Alvarez

EDSON ALVAREZ GERİ DÖNDÜ

Milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının kadrosuna alınmayan Edson Alvarez, çalışmalarına başladı.

ANTRENMAN YARIN SON BULACAK

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'den dev proje için bir adım dahaFenerbahçe'den dev proje için bir adım daha

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Spor
Beşiktaş maça çıkmadan hakeme isyan etti
Beşiktaş maça çıkmadan hakeme isyan etti
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı