Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi

Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken yeni transferi Ederson'dan müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koordinasyon ve çabukluk hareketleri çalışan futbolcular, top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

EDERSON OYNUYOR

Sarı lacivertli takıma Trabzonspor maçı öncesi Ederson'dan da sevindiren haber geldi.

Fanatik'teki habere göre; bu sezon Manchester City formasıyla resmi maçta forma giymeyen Ederson'da maç eksikliği nedeniyle sorun olmadığı ve Trabzonspor maçında oynayabileceği belirtildi.

Ederson, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Spor
Trabzonspor'un yeni transferinin geleceği gün belli oldu: Fenerbahçe detayı
Trabzonspor'un yeni transferinin geleceği gün belli oldu: Fenerbahçe detayı
Galatasaray'ın nasıl karışacağını açıkladı: Tek tek hesabı sorulur
Galatasaray'ın nasıl karışacağını açıkladı: Tek tek hesabı sorulur
Okan Buruk'a ağır suçlama: Resmi yazı yollandı
Okan Buruk'a ağır suçlama: Resmi yazı yollandı