Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koordinasyon ve çabukluk hareketleri çalışan futbolcular, top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

EDERSON OYNUYOR

Sarı lacivertli takıma Trabzonspor maçı öncesi Ederson'dan da sevindiren haber geldi.

Fanatik'teki habere göre; bu sezon Manchester City formasıyla resmi maçta forma giymeyen Ederson'da maç eksikliği nedeniyle sorun olmadığı ve Trabzonspor maçında oynayabileceği belirtildi.

Ederson, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkacak.