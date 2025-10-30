Fenerbahçe'nin yıldızı ile ilgili bomba iddia: Sevilmediğimi hissediyorum

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Polonya spor basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, kulüpte son dönemde zor bir süreçten geçiyor.

''ARTIK BURADA SEVİLDİĞİMİ HİSSETMİYORUM''

Polonyalı ünlü gazeteci Tomasz Cwiąkała’nın gerçekleştirdiği röportajda, Szymański’nin ''Artık burada sevilmediğimi hissediyorum'' dediği öne sürüldü.

2024/11/08/hbfb.jpg

Polonya’nın önde gelen spor portallarından Sport.pl’de yer alan haberde, Szymanski’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho döneminde büyük destek gördüğü, ancak teknik heyet değişiminin ardından kulüpteki konumunun zayıfladığı ifade edildi.

syzmaki.jpg
Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski

Haberde, Polonyalı savunma oyuncusu Michał Nalepa’nın, Cwiąkała’ya yaptığı açıklamalarda Szymański’nin psikolojik olarak zorlandığını söylediği aktarıldı:

''Türkiye’ye büyük beklentilerle geldi. Başlangıçta çok seviliyordu. Ancak son dönemde eleştirilerin hedefi oldu. O da bunu hissediyor.''

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Haberde, Szymanski’nin sezon ortasında Fenerbahçe’den ayrılabileceği yönündeki iddiaların kulislerde güçlendiği de belirtildi.

Avrupa’dan bazı kulüplerin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilirken, transferin ocak ayında gündeme gelebileceği vurgulandı.

Fenerbahçe yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

