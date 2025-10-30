Fenerbahçe'nin yıldızı ile ilgili bomba iddia: Sevilmediğimi hissediyorum

Polonya spor basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, kulüpte son dönemde zor bir süreçten geçiyor.

Polonyalı ünlü gazeteci Tomasz Cwiąkała’nın gerçekleştirdiği röportajda, Szymański’nin ''Artık burada sevilmediğimi hissediyorum'' dediği öne sürüldü.

Polonya’nın önde gelen spor portallarından Sport.pl’de yer alan haberde, Szymanski’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho döneminde büyük destek gördüğü, ancak teknik heyet değişiminin ardından kulüpteki konumunun zayıfladığı ifade edildi.

Haberde, Polonyalı savunma oyuncusu Michał Nalepa’nın, Cwiąkała’ya yaptığı açıklamalarda Szymański’nin psikolojik olarak zorlandığını söylediği aktarıldı:

''Türkiye’ye büyük beklentilerle geldi. Başlangıçta çok seviliyordu. Ancak son dönemde eleştirilerin hedefi oldu. O da bunu hissediyor.''