Fenerbahçe'nin yeni transferine şok: TFF listesine alınmadı
Fenerbahçe, kış dönemine kadar olan oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.
YENİ TRANSFER LİSTEDE YER ALMADI
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği liste şu şekilde:
Anderson Talisca, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Boran Eligüzel, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Dorgeles Nene, Ederson, Edson Alvarez, Fred, İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Jhon Duran, Marco Asensio, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Milan Skriniar, Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Nelson Semedo, Oğuz Aydın, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, En Nesyri