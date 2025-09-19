Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen veda etti

Başkent Tokyo'daki organizasyonda, erkeklerde üç adım atlama, 400 metre engelli, 200 metre finalleri ile kadınlarda 400 metre engelli ve 200 metre finalleri disiplinlerinde madalya heyecanı yaşandı.

Erkekler üç adım atlama finalinde, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın da altın madalyalı atleti Portekizli Pedro Pichardo yine aynı stattaki 17.91'lik derecesiyle altın, İtalyan Andrea Dallavalle 17.64'lük bireysel en iyi derecesiyle gümüş, Kübalı Lazaro Martinez ise 17.49'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler 400 metre engelli finalinde, ABD'li Rai Benjamin 46.52'lik kendisi adına sezonun en iyi derecesiyle altın , Brezilyalı Alison dos Santos, 46.84'lük derecesiyle gümüş , Katarlı Abderrahman Samba ise 47.06'lık kendisi adına sezonun en iyi derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 200 metre finalinde, ABD'li Noah Lyles 19.52'lik derecesiyle üst üste 4. kez dünya şampiyonasında altın madalya kazanırken bir başka ABD'li Kenneth Bednarek 19.58'lik derecesiyle gümüş, Jamaikalı Bryan Levell ise 19.64'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar 400 metre engelli finalinde, olimpiyat ve dünya şampiyonu Hollandalı Femke Bol 51.54'lük derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Jasmine Jones, 52.08'lik derecesiyle gümüş, Slovak atlet Emma Zapletalova ise 53.00'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 200 metre finalinde, dört gün önce 100 metrede birinciliğe uzanan ABD'li Melissa Jefferson-Wooden 21.68'lik derecesiyle şampiyonadaki ikinci altın madalyasını kazanırken, Büyük Britanyalı Amy Hunt 22.14'lük derecesiyle gümüş, Jamaikalı Shericka Jackson 22.18'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

MİLLİ ATLETLER

Kadınlar cirit atma elemelerinde milli atletler Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen, mücadele etti.

Tuğsuz 56.16'lık derecesiyle 27'nci, Türkmen ise 55.99'luk derecesiyle 28'inci oldu ve organizasyona veda etti.

YARIN 3 MİLLİ ATLET PİSTE ÇIKACAK

Kadınlarda 20km yürüyüş finalinde Meryem Bekmez ile erkekler 20km yürüyüş finalinde Hayrettin Yılmaz ve Mazlum Demir yarın yarışacak.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılıyor.