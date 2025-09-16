Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Polonyalı yıldız İstanbul'da. Korneluk, ilk açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe, bir transferine daha kavuştu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Agnieszka Korneluk, İstanbul’a geldi.

Polonyalı orta oyuncuyu havalimanında Fenerbahçeli yetkililer ve taraftarlar karşıladı.

İlk açıklamalarını havalimanında Fenerbahçe TV’ye yapan Korneluk, şunları söyledi:

“Buraya gelmeyi çok bekledim. İstanbul’u çok merak ediyorum. Burada olmak benim için inanılmaz büyük bir mutluluk. Artık İstanbul’dayım. Antrenmanlara çıkmak ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki maçlarımızı oynadığımız salonu biliyorum ama geri kalan her şey benim için yeni. Taraftarımızın desteğiyle çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Önümüzdeki bu uzun yolda onların desteğine ihtiyacımız olacak.”



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

