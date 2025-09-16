Fenerbahçe'nin yeni menajeri belli oldu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Eylül 2021'de Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçen 43 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe macerası sona erdi.

Fenerbahçe, takımın yeni menajerinin Ecem Türker olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yeni Takım Menajeri, Voleybol Şubemizde tüm yaş kategorilerinde Çubuklu formamızı giyerek A Takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Voleybol Millî Takımlar Menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker oldu.



Ecem Türker, 5 yıl boyunca yürüttüğü Takım Menajerliği görevi ile U21 Kadın Millî Takımımızla Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya İkinciliği başarılarını da elde etmiştir.



Altyapımızdan yetişerek ailemizin bir parçası olan Ecem Türker’e ‘Kulübümüze tekrar hoş geldin’ diyor, yeni görevinde Sarı Meleklerimizle birlikte nice başarılar diliyoruz.