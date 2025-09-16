Fenerbahçe'nin yeni menajeri belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni menajeri belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda yeni menajer resmen açıklandı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Osimhen'e gözdağı: Frankfurt kalecisinden olay sözlerOsimhen'e gözdağı: Frankfurt kalecisinden olay sözler

Eylül 2021'de Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçen 43 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe macerası sona erdi.

ecem.jpeg
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Ecem Çelik

YENİ MENAJER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, takımın yeni menajerinin Ecem Türker olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yeni Takım Menajeri, Voleybol Şubemizde tüm yaş kategorilerinde Çubuklu formamızı giyerek A Takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Voleybol Millî Takımlar Menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker oldu.

Ecem Türker, 5 yıl boyunca yürüttüğü Takım Menajerliği görevi ile U21 Kadın Millî Takımımızla Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya İkinciliği başarılarını da elde etmiştir.

Altyapımızdan yetişerek ailemizin bir parçası olan Ecem Türker’e ‘Kulübümüze tekrar hoş geldin’ diyor, yeni görevinde Sarı Meleklerimizle birlikte nice başarılar diliyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Spor
Fenerbahçe'nin düştüğü tuzağı açıkladı: Bizi köşeye sıkıştırdı
Fenerbahçe'nin düştüğü tuzağı açıkladı: Bizi köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'a müjde üstüne müjde: Şampiyonlar Ligi öncesi havalara uçurdular
Galatasaray'a müjde üstüne müjde: Şampiyonlar Ligi öncesi havalara uçurdular
Uçtu uçtu Tuğba Danışmaz uçtu: Helal olsun sana
Uçtu uçtu Tuğba Danışmaz uçtu: Helal olsun sana