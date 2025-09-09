Fenerbahçe'nin yeni hocasının Türk yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni hocasının Türk yardımcısı belli oldu
Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Domenico Tedesco'nun Türk antrenörü belli oldu.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü buldu.

FENERBAHÇE'YE TEDESCO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

DEVİN ÖZEK ALMANYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco ile anlaşmayı sonuçlandırmak için Almanya’ya gitti.

İtalyan asıllı Alman teknik adam bu akşam İstanbul’a gelecek.

Gökhan Gönül Tedesco'nun yardımcısı olmaya ilk aday

YARDIMCISI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco'nun ekibine Türk Yardımcı antrenör düşündüğü ve ilk adayın Gökhan Gönül olduğu ifade edildi.

UZUN YILLAR FENERBAHÇE'DE OYNADI

1985 yılında Samsun’da dünyaya gelen Gökhan Gönül, futbola Bursa’da amatör kulüplerde başladıktan sonra Gençlerbirliği altyapısına katıldı. Ardından Hacettepe'de gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2007 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli forma altında uzun yıllar istikrarlı bir performans sergileyen Gönül, savunmadaki başarısı kadar hücuma katkısıyla da ön plana çıktı.

Fenerbahçe’de geçirdiği başarılı dönemin ardından 2016 yılında Beşiktaş’a transfer olan Gönül, siyah-beyazlı forma altında da şampiyonluk yaşadı. 2020 yılında tekrar Fenerbahçe’ye dönen tecrübeli sağ bek, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giydikten sonra 2022 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

Milli takımda da önemli bir yere sahip olan Gökhan Gönül, Türkiye A Milli Takımı formasını 60'tan fazla kez giydi. EURO 2008 kadrosunda yer almasa da, turnuva sonrası milli takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

MİLLİ TAKIMDA GÖREV ALDI

Gökhan Gönül, 2023 yılında Fenerbahçe’de altyapı ve teknik kadroda çeşitli görevler üstlendikten sonra milli takımda da görev aldı.

Gönül, Türkiye U21'in kısa süreliğine teknik direktörlüğünü yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

