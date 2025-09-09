Fenerbahçe'nin yeni hocasının inamayacağınız özellikleri: Fatih Terim itirafı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Domenico Tedesco olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı lacivertlilerin anlaştığı belirtilen Tedesco'nun İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

12 Eylül 1985'te İtalya'da doğdu. 2 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya taşındı. İtalya ve Almanya vatandaşı.

Parlak bir eğitim geçmişi var. Stuttgart Üniversitesi'nde endsütri mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans yaptı. Almanya'da amatör takımlarda futbol oynadı.

Alman Futbol Federasyonu'nun Hennes-Weisweiler Akademisi’nden 2016 yılında birincilikle mezun oldu.

2008’de Stuttgart altyapısında yardımcı antrenörlüğe başladı. 2015’te Hoffenheim altyapısına geçti.

2017'de Erzgebirge Aue takımının başına geçti. Daha 32 yaşındayken Schalke 04’ün teknik direktörlüğüne getirildi. İlk sezonunda takımı lig ikincisi yaptı ve Almanya'da yılın teknik direktörü seçildi.

2019’da başına geçtiği Rusya'nın Spartak Moskova takımını Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı.

2021’de RB Leipzig’in hocası oldu Almanya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

2023-2025 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı. Takımı EURO 2024 gruptan yenilgisiz çıkarmayı başardı.

Futbolda "Deli mi dahi mi" tartışmaları yapılıyor.

İtalyanca, Almanca, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca biliyor.

FATİH TERİM'DEN ETKİLENMİŞ

Domenico Tedesco, Spartak Moskova'da görev yaparken Fatih Terim'le ilgili bir itirafta bulunmuştu.

Tedesco Schalke'deyken Fatih Terim'li Galatasaray'la karşı karşıya gelmişti.

Tedesco, Fatih Terim'den Fiorentina'yı çalıştırırken çok etkilendiğini belirtmiş ve "Fiorentina her zaman sevdiğim bir takımdı. Fatih Terim'den öylesine etkilenmiştim ki Fiorentina adeta harikaydı. Ayrıca Terim harika bir karakter. Ama bu Fiorentina taraftarı olduğum anlamına gelmiyor" demişti.