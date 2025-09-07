Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor: Ali Koç'un tercihi ortaya çıktı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bir araya gelerek teknik direktör adayları arasından bir karar verecek.

Mourinho’nun ayrılığının ardından bir hafta geçerken Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör kararını vermek için bir araya geliyor.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, bugün bir araya gelecek olan yönetim kuruluna bir sunum yaparak adaylar hakkında bilgilendirmelerde bulunacak.

MASADA 4 ADAY VAR

Yapılacak sunum sonucunda Zinedine Zidane, Edin Terzic, Domenico Tedesco ve İsmail Kartal arasından bir tercih yapılacak.

ALİ KOÇ YABANCI HOCA İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Devin Özek’in yabancı bir isimden yana olduğu biliniyor. Ali Koç'un özellikle Domenico Tedesco ismine ikna olduğu iddia edildi.

domenico-tedesco.webp
Ali Koç ve Devin Özek'in tercihi Domenico Tedesco

İSMAİL KARTAL’I İSTEYENLER VAR

Ancak bazı yönetim kurulu üyeleri, yerli bir isme gidilmesi gerektiğini belirterek İsmail Kartal’ı tavsiye ediyor.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü, 8 Eylül Pazartesi günü yapacağı açıklama ile duyurması bekleniyor.

