Fenerbahçe'nin süper transferi İstanbul'da

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni transferi İtalyan yıldız İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin süper transferi İtalyan yıldız Alessio Orro, İstanbul'a geldi.

İtalyan voleybolcu havalimanında ilk açıklamasını da yaptı.

Alessio Orro, son Dünya Şampiyonası'nda İtalya şampiyon olurken, en değerli oyuncu seçilmişti.

27 yaşındaki ve 1.78 boyundaki Alessio Orro'yu havalimanında Fenerbahçe Voleybol Şubesi Direktörü Dariusz Stanicki ile taraftarlar karşıladı.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Alessio Orro havalimanında kısa bir de açıklama yaptı.

Son Dünya Şampiyonası’nın MVP’si İtalyan yıldız, “Fenerbahçe’de olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarım ve ekiple tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türk taraftarlar harika” ifadelerini kullandı.

İtalyan pasör son olarak İtalya'nın Vero Volley Milano takımında forma giyiyordu.

Takım kaptanlığını da yapan Alessio Orro, İtalya Milli Takımı'nda da çok sayıda şampiyonluk yaşadı.

alessio-orro1.jpg

alessio-orro.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

