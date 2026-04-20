"Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bu yüzden gitti": Okan Buruk neler yapardı?

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la berabere kalınca şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. "Bu sezon yine aynı filmi izliyoruz" diyen gazeteci Mevlüt Tezel, "Bir takım nereye kadar hem rakiplerini hem de hakemleri yenebilir?" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında son anlarda yediği golle 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Gazeteci Mevlüt Tezel, "Bu sezon yine aynı filmi izliyoruz" diyerek, Fenerbahçe'nin belki de bu hata yüzünden şampiyonluğunun gittiğini belirtti.

"OKAN BURUK NELER YAPARDI?"

Tezel, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe, Rizespor maçında 90+8'de yediği golde kaleci Ederson'un hatası çok konuşuldu ama golden önce kaleci Fofana için çalınan faul hatalıydı.
Kaleci Fofana, küçük bir el teması üzerine kendini yere atıp ceza sahasının dışında topu elinde tuttu.
Normalde Fenerbahçe serbest vuruş kullanmalıydı ve Fofana kırmızı kart görerek oyundan atılmalıydı.
Belki de bu hata yüzünden şampiyonluk gitti!
Bu yazıma da birçok yorum alacağım yine ama öncesinde tek bir soru soracağım; aynı hatalı karar sonrası puan kaybedilseydi Okan Buruk neler yapardı? Bu son olay Fenerbahçe'ye yönelik yapılan hakem hatalarının artık kanıksandığını gösteriyor.
En kötüsü de bu! Bir takım nereye kadar hem rakiplerini hem de hakemleri yenebilir?
Bu sezon da yine aynı filmi izliyoruz!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

