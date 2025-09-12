Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı sadece yüzde 2

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-off turunda veda eden temsilcimiz Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencváros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin maçları simüle edildi

10 BİN KEZ SİMÜLE EDİLDİ

Lig aşamasının başlamasına artık az bir zaman kalırken Opta, UEFA Avrupa Ligi’nde sonuçları 10 bin kez simüle etti.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELME İHTİMALİ YÜZDE 28.3

Yapılan analiz sonucunda Fenerbahçe’nin çeyrek finale ulaşma ihtimali yüzde 28.3 olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 2.1

Ayrıca Fenerbahçe’nin yarı finale çıkma şansı yüzde 12.6 ve finale çıkma şansı yüzde 5 oran verildi. Şampiyonluk için ise yüzde 2.1 oldu

Fenerbahçe'de Tedesco'ya gelir gelmez özel kutlama