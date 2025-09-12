Fenerbahçe'de Tedesco'ya gelir gelmez özel kutlama

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Tedesco'nun yeni yaşı Samandıra'da kutlandı. Genç teknik adam, "Yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da değil" dedi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, 40. yaş gününü takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla birlikte kutladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde organize edilen sürpriz kutlama, İtalyan teknik adam için duygusal ve neşeli anlara sahne oldu.

Tedesco'nun doğum günü Samandıra'da kutlandı

Tedesco için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası, teknik ekip ve oyuncuların alkışları eşliğinde sunuldu.

Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindiFenerbahçe'de Tedesco kararını iletti

Mumları üfleyen Tedesco, kendisine yapılan jest karşısında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Büyük sürpriz.
Büyük bir memnuniyet ve onur 40. yaş doğum günümü sizlerle geçiriyor olmak.
Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil.
Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok sağ olun.

Yeni görevine hızlı bir başlangıç yapan Tedesco’nun doğum günü kutlaması, kulüp içinde oluşan pozitif atmosferin bir yansıması olarak dikkat çekti.

Tedesco'yu yardımcısı Gökhan Gönül tebrik etti

Oyuncular ve teknik ekip arasındaki bağın güçlenmesi, sezon başında moral açısından önemli bir kazanım olarak öne çıktı.

