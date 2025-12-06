Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir: İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ADNAN DENİZ KAYATEPE
Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak.
FENERBAHÇE HATA İSTEMİYOR
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yenmesi sonrası Başakşehir'i yenip aradaki 1 puanlık farkı korumayı hedefliyor.
Başakşehir ise 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak topladığı 16 puanla 9. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Crespo, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Da Costa.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran.