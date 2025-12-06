Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir: İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir: İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. İşte maça dair tüm detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ADNAN DENİZ KAYATEPE

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak.

Bu pozisyonla ilgili Beşiktaş da topa girdi: Türkiye gördü VAR gör(e)medi!Bu pozisyonla ilgili Beşiktaş da topa girdi: Türkiye gördü VAR gör(e)medi!

FENERBAHÇE HATA İSTEMİYOR

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yenmesi sonrası Başakşehir'i yenip aradaki 1 puanlık farkı korumayı hedefliyor.

Başakşehir ise 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak topladığı 16 puanla 9. sırada yer alıyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Crespo, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Spor
Deniz Çoban herkesin tersini söyledi
Deniz Çoban herkesin tersini söyledi
Rıdvan Dilmen hakemin penaltıyı neden vermediğini açıkladı
Rıdvan Dilmen hakemin penaltıyı neden vermediğini açıkladı
Erman Toroğlu'ndan penaltı açıklaması: Hakem kararıyla
Erman Toroğlu'ndan penaltı açıklaması: Hakem kararıyla