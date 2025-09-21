Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
TFF’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Volkan Bayarslan oturacak.
İLK 11'LER
Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. İşte ilk 11’ler:
Kasımpaşa: Andreas, Winck, Opoku, Adam, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Talisca, Kerem.
Fenerbahçe'de ilk sandık sonuçları açıklandı
YENİ TRANSFERLER İLK 11'E DÖNDÜ
Hafta içerisinde Alanyaspor’a karşı oynanan erteleme maçında statü gereği bazı futbolcularını oynatamayan Fenerbahçe’de yeni transferler ilk 11’e döndü.
PUAN DURUMU
Geride kalan 5 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. 4 puandaki Kasımpaşa ise 13. Sırada kaldı.