Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçına az bir zaman kalırken ilk 11'ler açıklandı.
Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
TFF’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.
KALE TARIK ÇETİN'E EMANET
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Fenerbahçe'de Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yokluğunda kale Tarık Çetin'e emanet edildi. Tedesco ayrıca en uçta Talisca'ya görev verdi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl