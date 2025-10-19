Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçına az bir zaman kalırken ilk 11'ler açıklandı.

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

thumbs-b-c-ace344e00df22fc855b9446a39a6c655.jpg

KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Fenerbahçe'de Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yokluğunda kale Tarık Çetin'e emanet edildi. Tedesco ayrıca en uçta Talisca'ya görev verdi.

Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdiFenerbahçe Galatasaray'ı devirdi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

