Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan herkesi şaşırtan karar

Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Tedesco, Kasımpaşa maçına göre rotasyona gitti.

Dinamo Zagreb: Nevistic, Goda, Zajc, Beljo, Hoxha, Lisica, Valincic, McKenna, Misic, Dominguez, Ljubicic

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Nene, En Nesyri

SON İKİ MAÇTAN BERABERLİKLE AYRILDILAR

Süper Lig'de önce Alanyaspor daha sonrasında Kasımpaşa ile karşılaşan sarı-lacivertliler, her iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

BAŞKAN DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertlilerde ayrıca pazar günü yapılan olağanüstü genel kurul ile Ali Koç dönemi sona ererken Sadettin Saran başkanlığa seçildi.

