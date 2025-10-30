Fenerbahçe'nin eski yıldızına Hakan Çalhanoğlu şoku

Fenerbahçe'nin eski yıldızına Hakan Çalhanoğlu şoku
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, sahasında eski Fenerbahçeli Edin Dzeko’nun takımı, düşme hattındaki Fiorentina ile karşılaştı. Milli oyuncunun 2 gol attığı karşılaşmayı Inter 3-0 kazandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında, Fenerbahçe’nin eski santraforu Edin Dzeko’nun da forma giydiği maçta Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun 2 golle maçın adamı seçildiği karşılaşmada Inter Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti

HAKAN ÇALHANOĞLU 2 GOL BİRDEN ATTI

Şampiyonluk yarışındaki Inter'e galibiyeti getiren golleri 66 ve 88. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 71. dakikada Petar Sucic kaydetti. Fiorentina'da Edin Dzeko oyuna sonradan girerken, Mattia Viti kırmızı kart gördü.

EDİN DZEKO 76’DA OYUNA GİRDİ

Fiorentina'da Edin Dzeko, 76. dakikada oyuna dahil olurken 86. dakikada Mattia Viti, kırmızı kart gördü. 90 dakikanın sonunda Inter sahadan zaferle ayrılırken Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi.

INTER PUANINI 18'E ÇIKARDI

Inter, puanını 18'e çıkarırken düşme hattındaki Fiorentina, 4 puanda kaldı.

