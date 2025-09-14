Fenerbahçe'nin 12 milyon eurosu yetmedi

Fenerbahçe'nin Kislyak hamlesi bonservise takıldı. Olmayan transferin perde arkası ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, birçok önemli ismi renklerine bağlamayı başardı. Ancak orta saha için hedeflenen isimlerden biri olan Matvey Kislyak transferi, son anda çıkmaza girdi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Rus yıldızın transferinin neden gerçekleşmediği netleşti.

matvey-kislyak.jpg
Matvey Kislyak'in transferi direkten döndü

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısına orta sahada ideal profil eksikliğiyle başlamak zorunda kaldı. Transfer döneminin son günlerine kadar arayışlarını sürdüren yönetim, sakatlık riski ve yüksek maliyet nedeniyle birçok adaydan vazgeçti. Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri ise CSKA Moskova’nın 20 yaşındaki yeteneği Matvey Kislyak oldu.

ÖNCE ANLAŞMA SAĞLANDI

Transferfeed kaynaklı habere göre, Fenerbahçe oyuncu ve menajeriyle anlaşma sağladı. Ancak CSKA Moskova ile yapılan görüşmelerde bonservis konusunda uzlaşma sağlanamadı. Kislyak’ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmaması, pazarlık sürecini çıkmaza soktu. Fenerbahçe’nin 12 milyon Euro’luk teklifine rağmen Rus kulübü geri adım atmadı.

Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli olduFenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu

Kislyak’ın Trendyol Süper Lig’deki +2 yabancı kuralına uygun olması, transferi cazip hale getirmişti. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu için Fenerbahçe ciddi bir yatırım planlamıştı. Ancak kulüpler arası anlaşma sağlanamayınca transfer bir sonraki döneme ertelendi.

HALA BİTMİŞ DEĞİL

Fenerbahçe’nin Kislyak için ilgisi sona ermiş değil. Kulübün, Ocak transfer döneminde CSKA Moskova ile yeniden masaya oturması bekleniyor. Eğer bonservis konusunda bir uzlaşma sağlanırsa, genç yıldızın sarı-lacivertli formayı giymesi mümkün olabilir.

